斗鱼自愿退缴主播非法活动收益逾1亿人民币

中国游戏直播领域巨头斗鱼称，自愿退缴了涉及某些主播历史非法活动的超1亿元（人民币，下同，1900万新元）收益。

据观察者网等报道，斗鱼星期三（6月5日）美股开盘前公布今年第一季度财报，显示第一季度营收为10.4亿元，同比下降29.9%，净亏损为8800万元，去年同期净利润为1450万元。

财报显示，平均移动月活跃用户（MAUs）为4530万，同比减少9.76%，季度平均付费用户为340万，同比减少24.44%。

但斗鱼在商业多元化计划方面取得进展，广告和其他收入达到2.388亿元，占总收入的23.0%，与2023年同期的7.7%相比有显著增长。

斗鱼同时在财报中披露，公司自愿退缴了某些主播历史非法活动相关的收益，共计1.117亿元。

斗鱼强调，公司不是与这些主播历史非法活动有关的任何法律程序或调查的对象，公司始终坚守合法合规的经营原则，此次退缴支出对公司日常运营并无实质性影响。

斗鱼表示，将继续坚持合法合规的经营原则，以期在行业中稳健发展。

去年11月，斗鱼CEO陈少杰因涉嫌开设赌场罪被成都警方逮捕，随后今年4月再有知名主播“一条小团团”确认被捕，且与陈少杰案有关。

据《科创板日报》报道，斗鱼内的直播间此前出现涉嫌利用各种抽奖规则进行赌博活动的现象。其中，“长沙乡村敢死队”直播间被网友称为“斗鱼最大赌场”；2020年，该直播间流水高达1.77亿元，单日流水最高1300万。