中国外交部非洲司司长吴鹏候任中国驻南非大使

中国外交部非洲司司长吴鹏已候任中国驻南非大使。

据中国国家国际发展合作署星期三（6月5日）在官方微信公众号发布的消息，中国国家国际发展合作署署长罗照辉5月15日会见候任驻南非大使吴鹏。

这意味着吴鹏已候任中国驻南非大使，填补今年3月11日离任回国的前任大使陈晓东留下的空缺。2020年9月，陈晓东抵达南非履新，出任中国第六任驻南非大使，晋升副部级。在离任回国后，陈晓东今年3月14日获任命为外交部副部长。

公开资料显示，今年57岁的吴鹏1990年进入北京外交人员服务局工作，从1993年起历任中国外交部办公厅科员、随员、三秘、二秘。

吴鹏2001年开始驻外工作，先后担任中国驻英国大使馆二秘、一秘，中国常驻联合国代表团参赞等职，到2010年12月卸任回国。吴鹏在2010年12月至2012年9月任中国外交部新闻司参赞，2012年9月升任外交部新闻司副司长，并在2014年6月出任海南省三亚市副市长。

2016年，吴鹏再次赴海外履职，担任中国驻塞拉利昂大使，直至2019年3月获任中国驻肯尼亚大使、中国常驻联合国环境规划署代表、中国常驻联合国人类住区规划署代表。2020年，吴鹏出任中国外交部非洲司司长，直至这次职务调整。