周大福：深圳部分生产部门迁往广东 没有停工停产情况

深耕中国大陆市场的香港知名珠宝首饰品牌周大福位于深圳的工厂据报停工停产后，周大福回应说，集团对深圳厂区部分部门进行调整，包括把部分生产部门迁往广东，但称涉及调整的业务占在深主体业务比重较小，不存在停工停产情况。

据澎湃新闻报道，周大福方面星期三（6月5日）说，为进一步调整企业资源配置，提升运营效率，集团决定对深圳厂区部分部门进行调整与重新规划，以及把深圳厂区部分生产部门迁往广东顺德厂区。

周大福续说：“涉及调整的业务占集团在深主体业务比重较小，不存在停工停产情况，此次部分调整不会影响集团业务及对中国内地，尤其是大湾区的长远投资。”

周大福指出，在业务调整过程中，集团一直与受影响的员工保持良好和紧密的沟通，在合法的基础上有序处理员工的劳动关系并作出补偿。

近日社交媒体上有博主爆料，周大福深圳工厂停工停产。工厂向员工发出的停工停岗通知显示，因市场环境变化，基于公司发展战略调整、业务生产转型需要，周大福股东已决定将北山工厂的生产制造业务进行迁移及相关生产线、设备、原材料等资产转移。“公司生产制造业务于2024年6月1日开始停工停产。”

通知还显示，6月1日起，生产制造部门（高级珠宝部、镶嵌部、油压部、C2M实验中心）员工开始放假待岗。7月1日起，公司每月按每月1888元（人民币，358新元）向员工支付生活费。

两名周大福深圳工厂的工人告诉澎湃新闻，他们已经收到“停工待岗”通知。

一名在深圳工厂做钻石镶嵌的工人说：“在深圳的成本要比顺德高太多，但顺德工厂也人员饱和，那边不要人了。”