中国“高考钉子户”梁实：今年应该是最后一次

有“高考钉子户”之称的中国富翁梁实今年将参加人生第28次高考，并称这将是他的最后一次尝试。

综合九派新闻和新黄河客户端报道，今年57岁的梁实证实，他将第28次参加高考，目前正紧锣密鼓地备考，希望考取好成绩。

他在星期三（6月5日）的媒体直播采访中说，自己去年9月开始备考，今年的目标是报考四川大学文科综合。他感觉自己今年蛮有希望的。

梁实6月开始将复习阵地搬上抖音直播间，有人调侃，有人支持，但丝毫不影响他的备考心情。他称，自己若考上肯定是要去读书的，但表明这应该是他最后一次参加高考。

对于网民质疑他总说是“最后一次”，梁实并不在意，直言：“我吃了太多苦，这次的结果很重要。”

梁实过去一直报考理科，直至2022年选择改换跑道，报考文科。他说：“原来的方式已经行不通了，就换条路试试”。梁实最终的高考分数是428分，距离当年的川大录取线还差100多分，甚至离四川省文科466分的二本线，也差了38分。

梁实去年不再执着于考取四川大学，但最后考获的成绩为424分，与四川省文科二本线相差34分，意味着他要想读本科，只能踏上第28次高考之路。

梁实原本是四川一家国有企业员工，后来下海经商，在1990年代成为成都市最早一批拥有私人轿车的人。1980年代，梁实开始参与第一次高考，此后只要客观条件允许，他就会参加高考。