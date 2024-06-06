嫦娥六号完成月球轨道交会对接

中国飞行探测器“嫦娥六号”星期四完成月球轨道的交会对接，是继“嫦娥五号”后第二个实现月球轨道交会对接的中国航天器。

根据微信公众号“中国的航天”消息，嫦娥六号上升器星期四（6月6日）下午2时许与轨道器和返回器组合体完成月球轨道的交会对接，并于下午3时许将月球样品容器安全转移至返回器中。

嫦娥六号上升器自星期二（4日）从月球背面起飞进入环月飞行轨道后，先后进行了四次轨道调整，上升器于轨道器和返回器组合体前方约50公里，上方约10公里位置时，轨道器和返回器组合体通过近程自主控制逐步靠近上升器，完成轨道交会。

接下来，嫦娥六号轨道器和返回器组合体将与上升器分离，进入环月等待阶段，准备择机实施月地转移轨道控制，经历月地转移、轨道器和返回器分离等关键步骤后，按计划返回器将携带月球样品着陆在内蒙古四子王旗航天着陆场。

嫦娥六号星期二成功完成从月球背面采样。此举为世界首创，也是中国太空计划的一项重大成就。

此前，嫦娥六号在上星期天（6月2日）清晨着陆月球背面南极—艾特肯盆地，进行智能快速采样，并将月球背面样品封装存放在上升器携带的贮存装置中。这是继2019年嫦娥四号之后，中国第二次登陆月球背面。在中国之前，没有其他国家登陆过月球背面。

中国的目标是在2030年之前将宇航员送上月球，并计划在月球上建立基地。