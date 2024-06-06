中国多地高考考场升级安检门防考生作弊。

据辽宁《锦州日报》星期三（6月5日）报道，锦州市招考委要求相关部门有针对性地加强防范考生使用手机作弊，实现智能安检门升级完善，增加对手机屏蔽袋、智能眼镜、智能手表、智能手环、陶瓷耳机等违规物品检测功能。

报道称，锦州市智能安检门要安装15厘米高的脚踏板，严防考生将手机藏匿在鞋底带进考点的现象发生。锦州市今年也新增了110个5G信号屏蔽器，实现了包含卫生间、走廊、盥洗室、门厅在内的所有考生可能出现区域的5G信号屏蔽全覆盖。

武汉市招生考试办公室星期一（6月3日）发布《2024年高考严防手机作弊和延时答题专项治理考生须知》提到，当局安排在考点入口处均设置智能安检门，所有考生通过智能安检门进入考点时需跨过高20厘米的隔离墩，鞋底藏匿手机等违禁物品也将触发警报。考生进入考场时在视频监控下接受手持金属探测器安检。手机等作弊工具“藏不住、带不进”。

河北省教育考试院也全面优化升级全省所有考点的智能安检门。

据长城网星期三报道，每个进入考场的考生都要经过这道智能安检门。在安检门下方加装了安检台，扩大了检测的范围，通过智能安检门时，手机、手机屏蔽袋、智能眼镜等电子设备不仅能够准确快速检出，而且还能识别出具体携带部位。