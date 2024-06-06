赖清德：新政府目标是打造智慧永续新台湾

台湾总统赖清德接见中国工程师学会得奖人时说，新政府的目标是要打造智慧永续新台湾，创造台湾第二次经济奇迹。

据台湾总统府消息，赖清德星期四（6月6日）上午与中国工程师学会今年度各项奖章得奖人会面，并在致词时作出以上表述。

赖清德感谢中国工程师学会积极推动工程产业输出，让台湾与世界接轨，透过国际交流合作，推动台湾高科技发展。

他指出，中工会上月主办亚洲及太平洋工程组织联盟会员大会及研讨会，呈现台湾在工程领域发展情形，大幅提升台湾的国际能见度。星期四下午将举办的年会，也响应政府2050净零转型发展政策，以“工程领航·智造永续”为主题。

赖清德强调，新政府的目标是要打造智慧永续新台湾，创造台湾第二次经济奇迹。政府也将持续协助中小企业，落实数位转型和净零转型，推动智慧及净零科技产业发展。

他提到，政府也要善用台湾优势，促成人工智慧（AI）产业化、产业AI化，推动台湾成为人工智慧岛，引领台湾在AI新时代的发展，继续壮大台湾实力，造福人民。

赖清德星期二（6月4日）出席台北国际电脑展开幕典礼时说，希望能够号召企业界，共同打造台湾成为人工智慧岛。

赖清德承诺，政府将持续培养包括ICT（信息通信技术）产业、晶圆制造、半导体及人工智慧等领域的人才，让台湾成为人工智慧岛的目标可以实现。