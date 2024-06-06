美智库推演大陆隔离台湾两情境 收紧海关规定或是起手式

美国智库研判，中国大陆短期内更可能通过收紧海关规定对台湾进行隔离（quarantine），包括出动海上执法单位锁定高雄港、登上不合规定船只检查等，从而在台海建立新常态。

美国战略暨国际研究中心星期三（6月5日）公布一份报告指出，这场隔离行动的目标不是为了掐断台湾的贸易通道，而是一个灰色地带的行动，以实现更有限但仍然重要的目标。

报告说，隔离行动将让中国大陆对台施加更大的政治和行政干预，有利于大陆宣示主权；行动还有助于削弱台湾的自治能力，冲击台湾公众对军队和海岸警卫队的信心，起到强大的威慑作用。

报告说，由于隔离行动并非由解放军主导，行动升级导致直接军事对抗的风险较低。如果把隔离当作一项执法行动，中国大陆可以很容易地宣布行动结束。

报告分析并推演了大陆有限及全面隔离台湾的两种情境。在有限情境下，北京政府将先宣布收紧海关检查规定，并会避免使用“隔离”或“封锁”等字眼，要求进入台湾的货船或游轮提前向大陆单位提交申报文件，大陆执法船也将被授权登船临检，并规定违反规定的公司将被处罚款或限制市场准入。

虽然中国大陆不会公开具体的检查地点，但很可能锁定台湾最繁忙的港口——高雄港。

之所以选择高雄港，是因为超过一半的台湾海上贸易在高雄港进行，附近的永安液化天然气（LNG）终端是台湾最大的液化天然气进口设施。如果大陆能有效控制高雄港，就能对进入台湾的货物施加重大影响。

公告发布后约48小时，中国大陆船只将抵近台湾本岛24海里的毗连区，或12海里的领海线临检通过船只；解放军同时还将部署包括驱逐舰、护卫舰、支援舰在内的近30艘舰艇，从远处巡航以预防外国海警队或军队干预。

报告说，如果隔离行动面临的阻力相对有限，北京很可能在一周后缩减行动规模，但台海周边部署的大陆船只还将继续巡航，借此建立新常态。

另一个情境则大幅升级，除了收紧海关隔离规定，要求所有货物运往台湾需事先通知大陆，隔离区还将涵盖台湾全岛。北京将部署超过30艘执法船只，开展前所未有的大规模海上行动，最集中的依然会是高雄外海地区。

大陆执法部队将更积极地登船临检，每天检查一至两艘，甚至可扣押几艘不服从命令的船只。大陆还会在台湾东南部部署山东舰航空母舰编队群，并密集地出动歼15战机飞到台湾东部。

行动持续两个多星期后，强度及频率就会开始降低，但台湾周边仍会有大量的海警和解放军舰持续巡航。

报告认为，虽然北京有能力成功实施行动，但这些操作比大陆截至目前祭出的任何行动都要复杂，风险更高。成功率很大程度上取决于台湾、美国及其他国家的反应。