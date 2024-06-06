国泰见习飞行员事故频发 被美国训练中心禁止单飞

由于培训过程中频繁发生飞机受损等严重事故并出现瞒报情况，美国一家飞行训练中心禁止香港国泰航空公司所有见习飞行员进行单独飞行。

据彭博社报道，总部位于亚利桑那州凤凰城的AeroGuard飞行训练中心已告知所有国泰航空学员“所有单飞都将暂停”，因为训练中心发现在学员培训期间，单飞事故的发生出现了惊人的增长。

训练中心说，这些事件都非同小可，一次是翼尖与固定物体相撞，一次是反弹着陆导致螺旋桨严重撞击跑道，最近一次是飞机完全偏离跑道。虽然每次情况都不同，但每次都是因为没有进行必要的协商而导致事故发生。

训练中心还说，在这三起事件中，有两起是“学生没有正确报告损坏情况”。

国泰回复彭博社时承认上述事件确有发生，并表示正在认真对待。

国泰在声明中说：“这些事件涉及我们资助的学生，他们在顺利完成培训课程后将成为我们的员工。我们所做的每一项决定都以安全为前提，我们完全支持培训学校的决定。”

报道称，见习飞行员被暂停单飞对国泰来说是一种打击，因为国泰正在努力补充冠病疫情后人手短缺的飞行员队伍。

与其他几家航空公司一样，国泰每年都要依靠AeroGuard培养数百名新飞行员。

国泰在2022年初说，计划2025年之前招募和培训800名新的初级飞行员。一名知情人士说，目前在AeroGuard接受培训的250至300名国泰学员中，约有150名学员受到暂停单飞决定的影响。

AeroGuard早前表示，其为国泰培训两类飞行员，一类是没有飞行经验的飞行员，另一类是已经是空乘人员，但需要将执照转为香港标准的飞行员。