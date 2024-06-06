台陆委会：不乐见地方政府参加海峡论坛

台湾陆委会说，海峡论坛是中国大陆用来对台宣传反独、促融、促统立场的平台，不乐见地方政府与会。

台湾陆委会星期四（6月6日）发布新闻稿说，海峡论坛是中国大陆对台统战平台，禁止在台湾办理相关活动，台湾地方政府、人民或团体也不能与大陆在台合办论坛相关活动。

新闻稿表明，台湾政府禁止政府机关人员参与论坛、也不乐见台湾地方政府人员参加相关活动。新闻稿还呼吁台湾各界遵守规范，任何民众或民间团体勿配合大陆对台统战操弄。

台湾陆委会还表明，禁止台湾民众参加消灭“中华民国”的“民主协商”、推动“一国两制台湾方案”，禁止机构、个人、或团体政党以任何形式参加涉及“一国两制台湾方案”或“民主协商”活动。若有涉及违法情事，主管机关将依法处理。

陆委会重申，台湾政府支持不预设任何政治前提、健康有序的两岸交流，但反对利用交流名义包装统战宣传与政治操作，并呼吁台湾各界应防范大陆对台政治操作，考量社会观感，共同维护台湾主权与自由民主核心价值。

海峡论坛是台湾海峡两岸中国大陆与台湾之间的民间交流平台，中共中央台湾工作办公室指导，由中国共产党福建省委员会、福建省人民政府及台湾一些民间团体等两岸单位共同主办。活动始于2009年，举办地点位于福建省内各市，主会场设在厦门。

目前，国民党副主席连胜文已表明将率团到福建参加海峡论坛和两岸青年论坛。陆委会副主委梁文杰也证实，目前陆委会已收到云林、金门提出申请，希望赴陆参加海峡论坛，“我们不乐见，但是中央不会阻挡”。