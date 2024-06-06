中国外交部：中国产业补贴政策遵守世贸组织规则

针对美国总统拜登称中国政府对电动车提供大量补贴，让其涌入美国市场，中国外交部说，中国的产业补贴政策严格遵守世贸组织规则，不存在世贸组织规定的禁止性补贴，并指美国针对中国电动车采取歧视性做法，最终会损害美国自身利益。

中国外交部发言人毛宁星期四（6月6日）在例行记者会上说，包括电动汽车在内的中国新能源产品在国际市场上广受欢迎，靠的是持续的技术创新、完善的产供链体系和充分的市场竞争，是比较优势和市场规律共同作用的结果，根本上是企业拼出来的，不是政府补贴出来的。

她质问：“去年，中国向美国出口电动汽车仅1.3万辆，何来涌入美国市场一说？”

毛宁称，产业补贴政策源于美欧，世界各国普遍采用。中国的产业补贴政策严格遵守世贸组织规则，始终坚持公平、透明、非歧视原则，不存在世贸组织规定的禁止性补贴。美国是产业补贴的“大户”，近年来相继出台《芯片与科学法案》《通胀削减法案》，通过数千亿美元的直接和间接补贴，直接干预市场资源配置。

毛宁说，补贴补不出产业竞争力，保护主义保护的是落后，失去的是未来。美国针对中国电动汽车采取歧视性做法，违反世贸组织规则，破坏全球产供链稳定，最终也会损害美国自身利益。

她也敦促美方切实遵守市场原则和国际贸易规则，为各国企业营造公平竞争的良好环境。她说，中方将坚决维护自身合法权益。

据路透社等报道，拜登近日说，他不会让中国不公平地控制电动车、芯片和医疗用品等市场，并将对多个中国进口货品加征关税，包括将中国电动汽车的进口关税调高三倍至100%，同时将半导体关税调高一倍至50%。