习近平：中吉乌铁路正由设想变为现实

中国、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦三国元首视频祝贺中吉乌铁路项目三国政府间协定的签署。中国国家主席习近平说，此协定的签署标志着中吉乌铁路正由设想变为现实。

据新华社客户端报道，中国-吉尔吉斯斯坦-乌兹别克斯坦铁路项目三国政府间协定签字仪式星期四（6月6日）在北京举行，中国国家主席习近平、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫和乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫视频祝贺协定签署。

习近平指出，中吉乌铁路是中国同中亚互联互通的战略性项目，是三国共建“一带一路”合作的标志性工程。三国政府间协定的签署，将为中吉乌铁路项目建设提供坚实的法律基础，标志着中吉乌铁路正由设想变为现实，向国际社会展现了三国携手促合作、共同谋发展的坚定决心。

他说，中国愿同吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦两国一道，再接再厉，为启动项目建设作好各项准备，早日建成这条惠及三国和三国人民、助力地区经济社会发展的战略通道。

中方报道引述扎帕罗夫说，中吉乌铁路是三国共建“一带一路”的旗舰工程，建成后将成为亚洲到欧洲和波斯湾国家的新运输线，对促进沿线各国乃至整个地区互联互通、加强经贸往来意义重大。希望这条铁路早日建成运营，为推动地区共同发展、增进各国人民福祉提供新助力。

米尔济约耶夫则说，当天的签字仪式具有历史意义，是地区互联互通建设迈出的务实步伐。中吉乌铁路将成为联通中国同中亚国家的最短陆上通道，还可打通南亚、中东国家大市场，有利于进一步扩大地区国家对华合作，深化国家间友好关系，符合各国长远利益。

中吉乌铁路起自新疆喀什，经吉尔吉斯斯坦进入乌兹别克斯坦境内，未来可向西亚、南亚延伸，建成后将极大促进三国互联互通，带动地区经济社会实现更快发展。

据新华社早前报道，习近平2022年1月在北京主持中国同中亚五国建交30周年视频峰会，发表讲话时提出五点建议，包括加快推进中吉乌铁路项目，推进中国─中亚交通走廊建设。

2022年9月，中国、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦有关部门签署《关于中吉乌铁路建设项目（吉境内段）合作的谅解备忘录》，亚欧大陆运输大通道建设取得重要进展。

2023年4月，中国─中亚外长第四次会晤新闻公报强调，将全面落实《关于深化中国─中亚互联互通合作的倡议》，打造公路、铁路、航空、口岸等为一体的立体化、综合性互联互通网络，为人员往来和货物流通提供更多便利条件。