王毅：中国反对美国将古巴列入支持恐怖主义国家名单

中国外交部长王毅在与古巴外长罗德里格斯会谈时强调，中国坚决反对美国对古巴无理封锁，反对美国将古巴列入支持恐怖主义的国家名单。

据中国外交部官网消息，中共政治局委员、中国外交部长王毅星期四（6月6日）在北京同古巴国家主席特使、外交部长罗德里格斯举行会谈。

王毅说，中古建交60多年来，面对国际风云变幻，双方真诚互信，风雨同舟，两党两国传统友好历久弥新、不断深化，成为社会主义国家团结合作、发展中国家真诚互助的典范。

他指出，两国元首一年来两次会晤，推动中古关系迈上前所未有的新高度。双方达成携手共建中古命运共同体重要共识，彰显了双方的世界抱负和人类情怀。中古关系之所以深厚，关键在于双方始终坚定相互支持。

王毅强调，中方高度评价古巴坚持真理、不畏强权，为世界进步事业树立起自强不息的旗帜，祝贺古巴去年成功举办“77国集团和中国”哈瓦那峰会，发出南南合作的共同呼声，赞赏古巴总是第一时间在国际多边场合挺身而出，支持中方正当立场。

他表明，中方同样坚定支持古巴捍卫国家主权、反对外来干涉，将继续在国际舞台上仗义执言，坚决反对美国对古无理封锁，反对美将古列入“支恐国家名单”。

王毅说，中方愿同古方共同落实两国元首共识，将高水平政治互信转化为更多务实合作举措，拓宽合作领域，密切多边协作，应对好古巴当前面临的各种挑战，为促进世界社会主义事业、维护世界和平作出贡献。

根据中方新闻稿，罗德里格斯表示，古巴衷心感谢中方为古巴反抗美国无理封锁干涉、克服经济运行暂时困难给予的有力支持，将毫不动摇坚持古中友好，继续坚定恪守一个中国原则。

他还说，古巴高度赞赏中国展现大国担当，为促进世界和平安全、维护公平正义发挥引领作用，将同中方加强战略协作，携手推进全球南方议程，共同维护发展中国家主权独立，共同捍卫社会主义事业。