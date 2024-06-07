中国驻日大使：新能源合作符合中日共同利益

中国驻日本大使吴江浩在日本媒体发表署名文章，指中日新能源合作符合两国共同利益，并驳斥中国输出过剩产能论调。

据中国驻日大使馆官网消息，吴江浩星期四（6月6日）在《日本经济新闻》发表题为《中日开展新能源产业合作符合双方共同利益》的署名文章。

吴江浩说，中日开展新能源合作符合双方共同利益。节能环保近年来成为两国经贸合作最重要领域之一，一些日本企业纷纷与中国企业开展合作。

他透露，最近丰田与腾讯、日产与东风、本田与华为分别就生产新能源汽车确定战略合作关系，以维持和提升在中国市场的销售份额，中方对此表示欢迎，也赞赏日本消费者欢迎比亚迪进入日本市场。

吴江浩指出，从全球范围看，新能源产品不是太多，而是不够，远远不能满足应对气候变化带来的市场需求。希望中日两国企业抓住全球绿色转型机遇，共同增强市场竞争力，为全球绿色低碳和可持续发展做出更大贡献。

在谈到中国输出过剩产能时，吴江浩说，中国新能源产业没有“产能过剩”。中国2023年工业产能利用率平均为75%左右，同美国约为78%的产能利用率相差无几。中国新能源汽车主要供给国内市场，并未大规模对外输出。2023年中国总体汽车外销比仅为15.9%，显著低于德国和日本的75.6%和51.6%。

他称，中国新能源汽车既未“低价倾销”，也不存在“去库存”问题。2023年中国电动汽车在欧洲平均售价超过3.1万欧元（约4万5427新元），高于中国国内售价。就中国国内而言，小米新能源汽车SU7基本款价格400万日元（约3万4548新元）左右，交付期长达七至八个月。总体看，价格不低，无库存积压。