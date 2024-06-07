香港大律师公会：海外法官辞任不影响终院履职

香港终院两名英国非常任法官辞职，大律师公会回应时说，海外法官辞任不影响终院履职。

综合《明报》和《星岛日报》报道，大律师公会星期五（6月7日）称，对两人辞任深感遗憾，深信两人辞任不会影响香港终审法院履行司法职能，对香港司法独立有绝对信心。

大律师公会又表示，尊重两人的个人决定，感谢他们对香港法理发展及法治贡献。

香港律师会也表示，终院海外非常任法官的工作有重大贡献，律师会强烈支持根据《基本法》继续保留海外非常任法官在香港司法公义中的角色，也对香港的司法独立和诚信充满信心。

另外，香港终院首席法官张举能也发表声明，对两人辞任表示遗憾。

张举能称，司法机构致力维护香港的法治，以及受《基本法》保障的独立司法制度。所有法官和司法人员会继续紧守司法誓言，以无惧、无偏、无私、无欺之精神，严格根据法律原则，维持司法公义。

香港司法机构在特区政府新闻公报网站星期四（6月6日）晚间发布的声明中说，终审法院其他普通法适用地区非常任法官郝廉思（Lawrence Collins）和岑耀信（Jonathan Sumption），已分别向香港特别行政区行政长官提出请辞。

据英国《金融时报》报道，郝廉思解释，他因香港的政治状况而决定辞职，但他对香港终审法院及其他法官的完全独立性（total independence）充满信心。岑耀信则告诉路透社，他将于下星期发声明。