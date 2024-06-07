中国公安部长与美国土安全部长通话：持续深化禁毒合作

中国国务委员、公安部部长王小洪与美国国土安全部部长马约卡斯通话时表示，双方将持续在禁毒、打击跨国犯罪等的深化合作。

据中国央视新闻报道，王小洪星期四（6月6日）应约同马约卡斯视频通话。

王小洪说，双方应落实好两国元首重要共识，坚持相互尊重、管控分歧、互利合作，继续在禁毒、非法移民遣返、打击跨国犯罪等方面深化合作，推动执法合作取得更多务实成果。美方应高度重视中方关切，以实际行动体现应有诚意，为双方合作注入正能量。

双方同意就禁毒和执法合作问题继续保持沟通。

王小洪和马约卡斯曾于今年2月在维也纳会晤，当时王小洪要求美方停止无端滋扰盘查中国留学生，确保中国公民享有公平入境待遇和充分尊严；采取切实有效措施，确保中国驻美外交领事机构和人员安全；取消针对中国相关机构和人员的签证限制；改正将中国列为“主要毒品来源国”的错误做法。

双方同意落实好两国元首去年11月在旧金山达成的重要共识，在相互尊重、管控分歧、互利合作基础上，在禁毒和执法领域保持对话合作，重视彼此关切，妥善解决问题，为中美关系稳定发展作出贡献。

中美今年1月重启关于限制芬太尼原料生产的谈判。分析认为，中美两国禁毒执法部门在芬太尼问题上启动具有行动性的磋商合作机制，对中美关系具有建设性作用。