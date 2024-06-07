中国海关总署公告，中国今年前五个月货物贸易进出口总值同比增长6.3%。

综合央视新闻和中新社星期五（6月7日）报道，据中国海关统计，中国今年前五个月货物贸易进出口总值17.5万亿元（人民币，下同，约3.25万亿新元），同比增长6.3%。其中出口总值9.95万亿元，同比增长6.1%；进口总值7.55万亿元，同比增长6.4%；贸易顺差2.4万亿元，扩大5.2%。

按美元计价，中国今年前五个月货物贸易进出口总值2.46万亿美元，同比增长2.8%。其中出口总值1.4万亿美元，同比增长2.7%；进口总值1.06万亿美元，同比增长2.9%；贸易顺差3372亿美元，扩大1.8%。

中国5月货物贸易进出口总值3.71万亿元，同比增长8.6%。其中出口总值2.15万亿元，同比增长11.2%；进口总值1.56万亿元，同比增长5.2%。

中国商务部星期五公布的最新数据显示，中国前四个月服务贸易进出口总额24319.6亿元，同比增长16.8%，增速比一季度加快2.1个百分点。其中出口总额同比增长11%；进口总额同比增长21.2%；服务贸易逆差4625.8亿元。

分类别看，旅行服务贸易增长迅猛。据官方统计，中国前四个月旅行服务进出口总额6600.3亿元，同比增长48.6%，为服务贸易第一大领域。