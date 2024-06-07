美议员敦促拜登政府将国轩高科和宁德时代列入实体清单

美国共和党籍国会议员敦促拜登政府，将违反美国《防止强迫维吾尔人劳动法》的两家中国电池制造商国轩高科和宁德时代列入实体清单。

综合美国之音和美国政治新闻网Politico报道，美国众议院中国问题特别委员会新任主席约翰·穆勒纳尔（John Moolenaar）、众议院国土安全委员会主席马克·格林（Mark Green）、参议院情报委员会副主席马可·卢比奥（Marco Rubio），以及两名众议员卡洛斯·吉梅内斯（Carlos Gimenez）和达林·拉胡德（Darin LaHood）星期三（6月5日）联名致函国土安全部负责战略、政策和计划的助理部长罗伯特·塞尔维斯（Robert Silvers），提出上述要求。

穆勒纳尔在声明中说：“中国问题特别委员会在国轩高科和宁德时代的供应链中找到铁证，显示他们的生产过程与中国境内发生的维吾尔族种族灭绝情况息息相关，所以强迫劳动执法工作小组必须立即将国轩高科和宁德时代列入实体清单，禁止它们的商品进口美国。”

2021年12月，美国总统拜登签署了获得国会参众两院一致通过的《防止强迫维吾尔人劳动法》（Uyghur Forced Labor Prevention Act）。这部法案包含“可反驳的推定”（rebuttable presumption）制度的核心概念，即除非得到美国当局的无强迫劳动认证，否则一律推定凡在新疆开采、生产或制造的产品均使用了强迫劳动，因而按照美国法律禁止进口。

按照此法，凡在新疆制造或被列入《防止强迫维吾尔人劳动法》实体清单的实体制造产品皆不得进入美国，除非美国海关和边境保护局专员能够提供明确、且令人信服的证据证明这些产品不是使用强迫劳动生产。