台外交部：北京对台印关系无权置喙

印度总理莫迪日前表示期待与台湾建立更密切联系，引起北京不满，向印度提出交涉。台湾外交部发文强调，“他国无权置喙”。

台外交部星期五（6月7日）发文告指出，台湾与印度就民主选举结果相互致意不仅是国际惯例，也充分展现双方友好情谊及对民主普世价值之坚定信念，并强调“他国无权置喙”。

台外交部重申，“中华民国台湾是主权独立国家”，和中华人民共和国互不隶属，这是国际社会普遍公认的现状。

台外交部说，台湾坚持以自由、民主、人权的共享价值与国际社会交往，也致力在互惠互利的合作中与各国共创双赢。台湾政府乐愿与印度莫迪政府深化经济与科技等领域的合作，持续建立更紧密的友好关系，并将坚守民主阵线，积极与理念相近国家共同促进印太区域的和平、稳定及繁荣。

莫迪的执政联盟星期三（5日）在印度大选中获胜，台湾总统赖清德在社媒平台X祝贺莫迪当选，莫迪回复称期待与台湾建立互惠互利的经济和技术伙伴关系，也期盼双方在过程中能建立更密切的联系。

中国大陆外交部发言人毛宁星期四（6日）在例行记者会上应询时说，北京一贯坚决反对建交国同台湾进行任何形式的官方交往。

毛宁称，印度对一个中国原则有严肃的政治承诺，“理应认清、警惕并抵制台湾当局的政治图谋”，并称北京已向印度提出交涉。

彭博社报道，自2020年边境冲突以来，印度与北京的关系一直处在低点。台湾和印度则签署了谅解备忘录，同意引进印度移工入台，以缓解台湾劳工短缺和少子化问题。