中国据报对12家公募基金展开现场审计检查

中国国家审计署据报已入驻了12家公募基金，进行现场审计检查。

界面新闻星期五（6月7日）报道称，从业内人士获悉，中国国家审计署已经入驻了12家公募基金进行现场审计检查。“这些团队是由国家审计署的专业人士组成的，将对所有相关文件材料进行审计，重点关注费用支出等问题”。今年2月份，头部的几家公募基金已经率先迎来了一轮审计。

报道说，自5月末起，已经有多家基金公司开始自查，自查内容包括但不限于：组织架构管理、合规、风控、信息安全、证券账户等。今年3月末，北京、上海均有多家公募基金被异地证监局实行监管突击检查。对此，接近监管人士表示，此次是常规的例行检查，并非突击检查，此举也是依法从严监管市场的重要举措之一。

业内人士看来，目前对公募基金进行的全面审计和例行检查，正是从严治理的落地举措之一。坚持“穿透式监管、全链条问责”，持续加大监管执法力度，有利于优化公募基金行业发展生态，更好夯实行业高质量发展基础。

另外，有消息称“2019年以后，年薪300万（人民币，下同，55万新元）以上的基金经理要退缴奖金”。更有传言称，有些基金经理要卖房还钱。

界面新闻向十余家头部公募求证，内部人士均表示上述传言不实。“现在处于信息很混乱的状态，很多个版本的传言都是假的，目前监管部门尚未出台关于公募薪酬的相关具体规定，更没有‘300万一刀切’的明确指引。”

《每日经济新闻》从部分公募人士获悉，对年薪300万以上进行追溯、要求全退的消息是真的，“据说已经离职的人也要退，但可能不是强制性的，只是通知要退款，追溯时间和范围也不太清楚”。也有其他头部公募人士表示，目前并未听说该消息。