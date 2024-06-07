中共青海省委书记：要认识到违规吃喝复杂性艰巨性长期性

中共青海省委书记陈刚星期四（6月6日）在调研厅官聚餐饮酒致死以案促改工作成效时强调，要清醒认识到违规吃喝等顽瘴痼疾的复杂性、艰巨性和长期性。

据中国《青海日报》报道，陈刚当天针对六名领导干部严重违反中央八项规定精神问题以案促改工作成效，进行调研。他在省委党校实地察看学校教学培训、学员管理、生活保障等情况。

陈刚说，吃喝问题关系党的作风和形象，党校是各级干部锤炼党性的“大熔炉”，更要绷紧遵规守纪之弦，教育引导党员干部树牢纪律意识和规矩意识。要认真践行“干部要干、思路要清、律己要严”工作要求，摒弃“好人主义”思想，把学校管住管好管出成效。

陈刚当天也在西宁廉政教育中心看望一线工作人员，详细了解案件查办和风腐同查工作推进情况，听取省纪委监委工作汇报。

他强调，党纪面前没有特殊党员。要结合正在开展的党纪学习教育，拓宽监督举报渠道，强化风腐同查同治，深化以案促改促治，深挖细查违规违纪背后的责任、作风、腐败等问题，做到正风肃纪反腐不止步，全面从严治党不松劲。

中央纪委国家监委网站去年4月通报，青海六名厅官2022年12月在青海省举办党政主要领导干部学习贯彻中共二十大精神培训班期间，于省委党校学员宿舍聚餐饮酒，其中一人师存武利用职权要求省政府机关食堂为其提供并安排公务车辆运送菜肴，另一人李青川提供八瓶白酒，当晚六人共饮用七瓶白酒。

次日，师存武因醉酒缺席省有关会议，另一名厅官在学员宿舍被发现死亡。中纪委通报没有点出那名死亡干部的名字，但从中纪委事后对有关官员的处分可以看出，死者是中共海北藏族自治州党委书记多杰。

师存武、李青川等五人最终被查处，多杰则不在处分名单之列。通报称，经党中央批准，决定给予师存武开除中共党籍、开除公职处分，给予李青川留党察看二年、政务撤职处分，给予王学文撤销党内职务、政务撤职处分。青海省委决定给予洪涛、陶永利留党察看一年、政务撤职处分，并对相关责任单位和人员进行严肃问责。