台陆委会民调显示过半民众支持强化反渗透法

台湾的大陆委员会发布的民意调查结果显示，有逾五成的民众支持进一步强化《反渗透法》。

台陆委会星期四（6月6日）在官网发布民调结果显示，面对中国大陆对台统战、渗透与介选，台湾民众支持政府进一步强化《反渗透法》，维护国安。调查结果反映，民众肯定政府稳健推动两岸事务，捍卫台湾主权及自由民主体制。

陆委会表示，这次调查针对各界关切的《反渗透法》相关议题探询民众看法，65.0%认为近年大陆对台统战、渗透及介选作为越来越严重；81.8%支持政府持续强化法制，加强防范渗透行为；55.1%认为应进一步强化《反渗透法》，规范更多危害国安的行为。

调查也显示，56.4%认为在两岸互动交流中“国家主权”较重要，36.5%认为经济利益较重要。

陆委会强调，《反渗透法》补充现行法律的规范不足，有助于强化民主防卫机制，维系两岸健康有序交流。政府将持续依循台湾主流民意，加强相关国安法制，守护台湾主权、安全、民主与自由，同时也呼吁对岸停止对台统战渗透，在对等尊严原则下与台政府进行沟通对话，方有助于两岸关系正向发展。

上述调查由陆委会委托益普索市场研究公司，在今年5月3日至6日以电话访问台湾20岁以上成年民众，有效样本1073份，信赖度为95%，抽样误差在2.99%之间。