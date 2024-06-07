中国首次续发30年期超长期特别国债

中国首批30年期超长期特别国债5月22日上市交易后，中国财政部星期五（6月7日）首次续发行总额450亿元（人民币，下同，83.5亿新元）的30年期超长期特别国债。

据中国财政部网站消息，根据发行安排，本次续发行国债为30年期固定利率附息债，竞争性招标面值总额450亿元，票面利率与之前发行的同期国债相同，为2.57%。

在本息兑付日期上，本次续发行国债从今年5月20日开始计息，按半年付息，每年5月20日、11月20日支付利息，2054年5月20日偿还本金并支付最后一次利息。

此外，中国财政部星期四（6月6日）在官网发布通知，将于6月14日招标发行50年期超长期特别国债，竞争性招标面值总额350亿元，票面利率通过竞争性招标确定。本息兑付日期方面，本期国债从2024年6月15日开始计息，每半年支付一次利息，2074年6月15日偿还本金并支付最后一次利息。

中国财政部说，2024年超长期特别国债涉及期限为20年、30年、50年。20年超长期特别国债有两批，分别分三至四次发行；30年超长期特别国债有三批，每批分四次发行；50年超长期特别国债有一批，分三次发行。

中国30年、20年超长期特别国债分别于5月17日、5月24日首次发行，并在上交所、深交所上市交易。其中，30年期特别国债上市首日价格波动明显，后续价格回调至首日开盘价附近。其他时段价格走势相对平稳。

据21经济网报道，此前首发的30年期、20年期超长期特别国债，均受到市场欢迎。其中，机构投资者为购买主力，部分银行也开放对个人投资者的销售渠道。

国金证券首席经济学家赵伟说，从已发行的超长期特别国债看，主要投资者依然是机构。超长期特别国债有本息收入，也有投资损益。个人投资者购买需要根据自身风险偏好谨慎投资。