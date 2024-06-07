台行政院对立院改革修法提复议 柯志恩：蓝白已有共识

台湾行政院对立法院职权修法提出复议后，民众党团称不支持政院的复议，国民党高市党部主委柯志恩则说，国民党与民众党已在此事上有共识，之后会在表决时表达对复议案的想法。

综合台湾《联合报》《自由时报》《中国时报》报道，台湾行政院星期四（6月6日）正式针对立法院改革相关修法提出复议，并提出七个原因认定上述条文窒碍难行，包括没有实质讨论，违反民主原则；混淆双首长制，质询总统违宪；无差别调查民众，听证范围过广；漠视正当法律程序，违反程序正义；无限期审查人事同意权，空转政府重要职缺；“藐视国会”定义不明，恣意扩大立院职权；“怀疑”官员虚伪陈述，即可课以刑责。

民众党团总召黄国昌星期五（7日）偕民众党团副总召黄珊珊、干事长吴春城等人举行“行政院会变中央厨房，官员带头造谣‘泰’离谱”记者会。

黄国昌在会上说，他看完行政院复议七大原因相当震惊，原以为只有民进党立委和侧翼会抹黑搞认知作战，没想到行政院升级变成带头散布假讯息的中央厨房，令人遗憾，党团强烈谴责。

黄国昌指出，党团对政院提出严厉批判，民众党团不会支持政院的复议，这态度很清楚，不会让外界见缝插针，民进党若想分化还是省省。

被问及若复议案不通过，是否会提行政院长不信任案，黄国昌说，应该一步步来，复议案不通过，卓荣泰就该告诉社会大众他是否接受立法院决议并执行，“恐怕自己就该知所进退”。

此外，国民党立委、高市党部主委柯志恩星期五就行政院对立法院职权修法等案提出复议一事说，行政院当然有救济的方法，国民党与民众党在这件事上已达成共识，对方提出复议，国民党势必会在下星期二（11日）的程序委员会排入议案，可能会在下星期二或下星期五（14日）进场表决，表达国民党与民众党对复议案的想法。

台湾立法院星期三（5日）将三读通过的“立法院职权行使法部分条文”和“中华民国刑法增订第5章之1章名及第141条之1条文”两案送至行政院。

宪法增修条文规定，条文送达行政院10天内要移请立法院复议，立法院应于复议案送达15天内作成决议，逾期未议决者，原决议失效；复议时，如经全体立法委员二分之一以上决议维持原案，行政院长应接受决议。

这意味着，只要蓝白立委联手，复议案就不会通过，法案就能维持原议。

根据三读通过的《立法院职权行使法修正草案》，被质询人若有藐视行政院行为，如反质询，或拒绝答复、提供资料等，可处2万元（新台币，834新元）以上20万元以下罚锾。法案还要求总统常态化赴立法院进行国情报告，对于立委进行口头提问时，总统应依序即时回答。