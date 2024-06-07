港民主思路召集人：望“一国两制”下有更多政制改革空间

香港智库民主思路召集人、行政会议成员汤家骅说，希望在“一国两制”之下，有更多政制改革空间。

综合香港01和《星岛日报》报道，民主思路星期四（6日）晚上在铜锣湾举行九周年筹款晚宴，并播放纪念影片，纪录民主思路由2015年成立至今的经历，包括与中国国务院港澳办主任夏宝龙会面，以及与多名官员互动等。

汤家骅在影片中说，民主思路一路走来不容易，“一国两制”之下，希望有更多政制改革空间。他还说，上个月会面时，夏宝龙再次对智库的工作给予肯定和表彰，认为智库“坚持着初衷，守住了根本”，并期望智库要多提意见。

汤家骅在晚宴上说，民主思路自2015年创立以来，经历了艰难的起步及成长，其发展转折点是2019年的反修例风波。他说，凭着对香港的热爱与坚定决心，聚焦政策及经济发展的研究及政治人才培育智库，现在智库的“一国两制”指数报告已成为香港及中央政府关注的重点。

汤家骅希望民主思路未来能够成为国家级的智库，甚至成为国际级的智库，说好香港故事，将香港重新打做成为中国品牌的金融中心。

香港特首李家超、政务司司长陈国基、律政司司长林定国，以及房屋局局长何永贤均出席了此次晚宴。李家超以英文致辞时说，了解汤家骅自2015年成立民主思路以来，一直始终如一，坚持自己的初心，透过研究、对话参与公共事务，并期待未来智库可以就香港的未来发展出谋献策。

李家超还说，充分发挥“一国两制”原则的潜力，同时享有中国优势和全球优势，是香港成功的基石。