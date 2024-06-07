港交所据报最快9月起恶劣天气下不再休市

知情人士透露，香港交易所最快从9月起，将不会再因恶劣天气休市。

彭博社星期五（6月7日）引述匿名知情人士报道，港交所预计将在未来几周内宣布，在恶劣天气下不休市的运作框架。知情人士称，相关计划仍在最终确定中，有可能出现最后一分钟的变动。

港交所去年11月公告，就在恶劣天气维持金融市场正常运作的安排，对市场开展两个月的咨询，预计新措施最快今年7月生效。

彭博社引述港交所发言人称，港交所正积极与港府、香港证监会和香港金管局商讨，以确定在恶劣天气下不休息的运作模式，并在今年中颁布最终咨询结果。

港府发言人在声明中说，不休市计划将促进持续的贸易，加强香港作为国际和大陆市场双向门户的地位，并巩固香港作为国际金融中心的竞争力。“我们的目标仍是在今年中公布相关实施细节和时间表”。

知情人士说，港交所最初的目标是在今年7月台风期间进行交易，但因人员和成本方面的挑战，遭到小型经纪商和银行的反对。香港金管局去年底承诺提供银行支持，缓解了反对意见，并帮助推动该计划继续前进。

其中两名知情人士称，不休市的运作框架预计适用于所有气候和恶劣情况。在计划推出时尚未做好准备的小型经纪商或将被豁免和获得宽限。仅在9号或10号台风信号（最高警报）期间才休市的妥协方案被拒绝。

知情人士称，香港证监会和香港金管局对不休市计划表示支持，两家监管机构均说，他们知道港交所将很快公布咨询结果。