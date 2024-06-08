苏州市部分景区取消实名预约制

中国苏州市宣布全市部分景区取消实名预约参观制度，成为又一座取消实名预约制的旅游重镇。

苏州市文广旅局星期五（6月7日）下午在官方微信公众号宣布，从即日起，除部分重点景区和博物馆外，苏州全市其他A级景区、文化场馆、宗教活动场所取消实名预约制。

公告称，除苏州博物馆本馆仍保留实名制预约外，苏州全市其他文化场馆一律取消预约。法定节假日和平时客流高峰期间，场馆将根据客流量进行现场引导。

公告说，苏州全市A级景区、宗教活动场所，除保留实名预约购票的七个景区（拙政园、留园、虎丘、狮子林、周庄古镇、同里古镇、苏州乐园）外，一律取消实名预约。

此外，未列入清单目录的景区景点线下人工售票、线上或现场扫码购票等环节不再要求游客提供姓名、身份证号等个人信息。

在苏州市之前，中国多个城市已取消了景区实名预约制。

据澎湃新闻报道，今年1月22日，北京市委宣传部副部长、市电影局局长霍志静就表明，要推动北京市95%景区取消预约，不断扩大博物馆延时开放范围，大力整治票务“黄牛”乱象。

今年元旦期间，位于沈阳的知名景点张学良旧居也宣布全面取消预约参观制，观众可现场购票入馆。

另外，一些地方的车管所等部门近期也宣布取消线上实名制预约。江门市公安局交通警察支队车辆管理所星期四（6月6日）发公告宣布，江门市辖下新会区车管所、台山市车管所、开平市车管所、鹤山市车管所及恩平市车管所均取消线上实名制预约。