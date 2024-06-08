中国欢迎更多国家加入中巴乌克兰危机共识

中国常驻联合国副代表耿爽在联合国安理会审议乌克兰问题时说，中国和巴西关于政治解决乌克兰危机的共识是当前国际社会围绕乌克兰危机能够形成的最大公约数，中方欢迎更多国家支持并加入共识。

据中国常驻联合国代表团官网消息，耿爽星期五（6月7日）在联合国安理会审议乌克兰问题时，作出上述发言。

他说，中方对乌克兰战火仍在延宕、人道局势日益严峻、外溢风险持续显现深表关切，呼吁冲突当事方保持理性克制，严格遵守国际人道法，避免袭击平民和民用基础设施，同时呼吁当事方尽快恢复对话接触，实现停火止战。

耿爽指出，自冲突爆发以来，中方始终坚持劝和促谈，为政治解决乌克兰危机作出积极努力。不久前，中国外长王毅与巴西总统首席特别顾问阿莫林在北京举行会谈，双方共同发表了关于乌克兰危机的“六点共识”，强调对话谈判是化解危机的唯一出路，呼吁各方共同努力推动局势缓和降温，同时呼吁各方加大人道援助、反对使用核武器、反对攻击核电站、维护全球产业链供应链稳定等。

他介绍，乌克兰第一副外长刚结束访华，双方就乌克兰问题进行深入沟通，中方也向乌方详尽介绍了“六点共识”。中方相信，“六点共识”符合大多数国家的共同期望，是当前国际社会围绕乌克兰危机能够形成的最大公约数。“我们欢迎更多国家支持并加入‘六点共识’，逐步扩大政治解决的积极势头，让实现和平的前景更加光明。”

中国外交部长王毅星期二（4日）在与北京同土耳其外长费丹共同会见记者时称，乌克兰危机现在仍不具备和谈的条件，不过中国和巴西近期达成解决俄乌冲突的“六点共识”，已获得26国支持。当支持六点共识的国家越多，召开真正和平峰会的日子就越近。