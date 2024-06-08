习近平盼巴基斯坦持续创造安全稳定营商环境

中国国家主席习近平在会见到访的巴基斯坦总理夏巴兹时表示，希望巴方持续创造安全和稳定的营商环境，保障在巴中方人员、项目、机构安全。

据中国外交部官网消息，习近平星期五（6月7日）在北京人民大会堂会见来华正式访问的夏巴兹。

习近平强调，中巴铁杆友谊历久弥坚，关键在于双方始终相互理解、高度信任、坚定支持。感谢巴方在涉及中国核心利益和重大关切问题上长期坚定支持中国。中方也将一如既往坚定支持巴方捍卫国家主权和领土完整，支持巴方走符合本国国情的发展道路，支持巴方坚定打击恐怖主义。

他指出，中方愿推动高质量共建“一带一路”同巴方发展规划对接，因地制宜开展农业、矿业、社会民生等领域合作，以打造中巴经济走廊“升级版”为中心，共建增长、民生、创新、绿色、开放“五大走廊”，推动高质量共建中巴经济走廊走深走实，助力巴基斯坦经济社会发展。

习近平希望巴方持续创造安全、稳定、可预期的营商环境，切实保障在巴中方人员、项目、机构安全。中方愿同巴方加强在联合国、上海合作组织等多边机制内的协调配合，共同推动平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，聚焦发展议程，应对安全挑战，完善全球治理，维护发展中国家共同利益和国际公平正义。

中方新闻稿引述夏巴兹说，中巴经济走廊有力促进了巴基斯坦国家发展，实实在在地造福了巴基斯坦人民。巴方将学习借鉴中国的治国理政经验，同中方持续高质量共建“一带一路”，深化各领域务实合作。巴政府再次对今年3月达苏恐袭事件造成中方人员遇难表示深切哀悼，将坚决打击并严惩涉案恐怖分子，采取切实有效措施，确保在巴中方人员、机构的安全。