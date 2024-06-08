香港理大研发关键装置助嫦娥六号月背采样

香港理工大学团队研发关键装置，协助嫦娥六号完成世界首次月球背面采样。

综合香港中通社和新华社等报道，中国嫦娥六号月球探测器完成人类史上首次月球背面采样，当中执行表取采样的关键装置由香港理工大学参与研制。香港理大星期五（6月7日）在记者会上介绍，如何突破月背采样的技术难关。

理大深空探测研究中心主任容启亮指出，由于受到地、月自转速度影响，人类不能直接观测月背及直接通讯，而且月背环境复杂、月壤特性不确定，无论是探测或登陆，此次采样的难度和挑战都比在月球正面采样更大。

为配合月背工作环境，采样时间大幅缩短。容启亮说，控制算法和采样策略都要重新设计和优化，提高采样智能化、自动化程度。

据悉，整个采样过程首先由安装在采样器甲和乙旁的高温近摄相机导航采样，然后将样本倒进初级封装系统的样本罐内。当采样完成后，封装系统将月球样本封装保存。采样器在近摄相机导航下，将样本罐准确提放到上升器内带回地球。这里的高温近摄相机、样本罐、封装机构都由理大参与设计和制造。

嫦娥六号上升器6月6日成功与轨道器和返回器组合体完成月球轨道的交会对接，将装载着月背样品的容器从上升器被安全转移至返回器中，预计25日将样品带回地球。

对于理大能否申请取得月壤研究，容启亮称，要再申请并说明研究用途，希望能研究月壤化学成分，由此探索宇宙形成奥秘。

自2010年起，理大一直积极参与中国大陆的太空探索计划，携手中国空间技术研究院研制太空仪器，利用先进地形测量技术协助评估及选取合适的着陆点，先后协助嫦娥三号、嫦娥四号、嫦娥五号探月任务和天问一号火星任务取得成功。

