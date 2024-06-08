复议失败就下台？台行政院长：宪法无辞职选项但可倒阁

台湾行政院已决议就立法院改革修法提出复议案，在野党则喊话行政院长卓荣泰若复议失败就下台。卓荣泰则回应称，宪法没有行政院长辞职的选项，但有解散立法院的选项。

综合台湾《联合报》《中国时报》和华视新闻网等报道，台湾立法院改革修法历经朝野数次攻防后三读表决通过，但行政院会星期四（6月6日）以法案有七大窒碍难行、违宪之虞之处为由，移请立法院复议。

然而，民进党在立法院没有掌握多数优势，且国民党和民众党均对修法保持原案有共识，复议案恐难通过。

国民党立法院党团总召傅崐萁星期五（7日）向卓荣泰喊话，如果复议案不通过，卓荣泰是否负政治责任下台？

卓荣泰同一天赴立法院备询前受访时回应称，如果复议案没有通过，依宪法增修条文第三条第二项第二款，行政院长没有辞职的选项，并反指傅崐萁“你有第三款的选项（对行政院长提不信任案），你要不要放弃”。

卓荣泰强调，行政院收到立法院文件后，已再次比对过去搜集的资料，确认条文内容确有违宪与窒碍难行之处，才决定依照宪政秩序与设计提出复议。

民进党立法院党团总召柯建铭更扬言，只要蓝白两党敢提“院长不信任案”，民进党就会顺势倒阁。

对此，傅崐萁回击称，行政院长需下台是“政治责任”，立法院经表决三读通过的法律即代表多数民意，行政院提出复议便是与多数民意执意对抗，敢复议就要敢负政治责任。

他也抨击民进党撕裂台湾社会，恶意制造仇恨对立，没有民意基础的行政院长竟暗示执政党想与在野党全面开战，意图恐吓在野党若敢倒阁，总统便会全面解散立法院。

国民党立委赖士葆也直批卓荣泰和立法院开战，更痛批卓荣泰把自己当柯建铭的小弟。

赖士葆说，行政院应有行政院的高度，宪法赋予复议权就被无限放大，完全是政治动作，且现在也没有走到提不信任案的地步，卓荣泰的做法简直是“行政院长柯建铭化”。

“中华民国宪法”增修条文第三条第二项第三款条文规定，经全体立法委员三分之一以上连署，可对行政院长提出不信任案。如经全体立法委员半数以上赞成，行政院长应在10天内辞职，同时呈请总统解散立法院。