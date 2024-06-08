中国主张对福岛核废水排海实施严格独立的长期国际监督

中国常驻国际原子能机构代表李松强调，中国主张对日本福岛核废水排海实施严格独立的长期国际监督。

据中国常驻维也纳代表团官方微信公众号消息，李松星期五（6月7日）在国际原子能机构理事会（以下简称机构）上发言，进一步阐述中方在日本福岛核废水排海问题上的立场主张，强调中国主张对日方排海行径实施严格独立有效的长期国际监督。

李松表示，日本福岛核废水排海问题持续受到国际社会高度关切，邻国民众强烈担忧和反对声音从未平息。在本周理事会期间，日方第六批次核废水再次排向海洋。

李松强调，日方排放越多，越无法洗白道义上的责任。尽管日方千方百计地为排海行径辩解，表明“处理水”的安全性，但迄今也未能对福岛核废水净化装置的长期可靠性、现行监测安排的全面有效性、排放对环境影响不确定性等关切作出令人信服的交代。

他指出，东京电力公司缺乏诚信、管理混乱、事故频出，日政府监管不力的情况，进一步凸显针对福岛核废水排海建立长期国际监督监测机制的重要性和紧迫性。

李松说，去年以来，中国从对海洋环境、人类健康和中国民众高度负责的立场出发，旗帜鲜明地主张建立长期国际监督监测机制，以确保日方排海行径不对海洋环境和人类健康造成长期威胁和损害。

他表示，这样的国际监督不会取代日本政府的监管责任，以及日方核电运营部门的监测责任，而是在此基础上，对日方实施严格、独立、有效的国际监督，从而构成针对福岛核废水排海完整有效、长期可信的国际监督监测安排。

李松强调，只有通过这样的安排，才能从根本上扭转福岛核事故及核废水排海对核能核电安全造成的严重担忧、误解和恐慌，才能有效化解包括中国在内重要利益攸关国家民众对日方排海的严重关切。这样的安排有利于进一步加强机构在国际核安全领域的权威地位和作用，也符合日本和日本人民的根本利益。

李松最后说明，中方希望日方进一步拿出诚意和建设性态度，认真对待国内外正当合理关切，切实履行自身责任和义务，与中方、机构和国际社会一道，形成更加有效的监测措施，确保福岛核废水排海不对海洋和人类造成长期危害。