中国破获48个制售“特供酒”团伙 涉案金额8.9亿人民币

中国公安部今年4月宣布针对“特供酒”开展专项整治行动以来，共破获48个犯罪团伙，涉案金额达8.9亿元（人民币，1.66亿新元）。

据中国公安部官网星期五（6月7日）通报，公安部部署开展“净风”专项行动，对生产销售“特供”“专供”等假酒犯罪活动发起凌厉攻势以来，公安部门已告破17起重大案件、打掉跨地区职业制假售假犯罪团伙48个，抓获犯罪嫌疑人417名，涉案金额8.9亿元。

通报说，专项行动开展三个月来，全国公安机关现场缴获非法“特供酒”31.8万余瓶，与去年同期相比大幅上升，打击深度、力度持续突显。

公安部食品药品犯罪侦查局有关负责人说，目前市场上宣称“特供酒”“专供酒”的均为假酒，不仅酒质低劣、过度包装，还存在“傍名牌”“傍产地”甚至假冒商标等问题。端午节临近，再次提醒消费者选择正规商家，不购买无产品标识、无生产厂家、无生产地址的产品。

所谓“特供酒”，即商家以军队或中央党政机关名义，使用军队特定含义字样和图案，生产销售“军中茅台”“军队专供”等假冒酒。

中共中央军委后勤保障部、公安部等六部门曾于2022年发布《关于禁止销售“军”字号烟酒等商品的通告》，严禁线上线下销售“军”字号烟酒等商品。