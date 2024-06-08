港珠澳大桥测试造假 涉案承包商总监被判监30个月

港珠澳大桥香港段工程七年前被揭发在材料压力测试中造假，涉案的承包商嘉科工程时任营运总监梁永强星期五（6月7日）被判监30个月。

综合香港《星岛日报》《明报》等报道，被告梁永强（64岁）被控于2016年7月28日至2017年5月10日期间，故意向土木工程拓展署隐瞒嘉科职员曾使用已测试或高强度的混凝土砖或金属校准柱，以代替混凝土原始样本砖作为测试，意图诱使土木署向嘉科发放逾197万元（港元，下同，34万新元）款项。

辩方资深大律师陈政龙求情时说，梁永强从2003年起在香港工程师学会内担任教职，致力培育下一代工程师；梁永强案发时曾向公司高层索取法律意见，误以为自己并未违法；无证据显示梁永强的行为导致港府实际金钱损失，且港珠澳大桥也无实质安全问题。

陈政龙还说，被告在事件中并无获取个人利益，且案件从2017年展开拘捕至今历经七年，被告患上严重抑郁症，也因前列腺癌及髋关节问题两度做手术，望法庭能从轻发落，判处缓刑。

不过，区院法官严舜仪说，虽然梁永强并非决定隐瞒造假的人，也没有伪造文件，但他明知嘉科提交的报告造假，也知道嘉科品质监控系统有问题，他依然选择隐瞒相关事实。

严舜仪认为，虽然梁永强没有个人得益、港珠澳大桥也无实质安全问题，但案件已损害公众对港珠澳大桥的信心及造成公众恐慌，冲击大中华地区的建筑工程业声誉。考虑到被告过往良好品格及对工程界贡献，最终决定判处监禁30个月。

港珠澳大桥是连接香港大屿山、澳门和广东珠海的大型跨海通道，于2009年12月15日动工，2018年5月完工。

港珠澳大桥所有建筑材料都必须在小蚝湾工务区域试验所（试验所）作合规格测试，而嘉科则获土拓署外判管理及营运试验所。2016年7月，有人告发混凝土砖测试报告有异，转交廉署调查。

廉署于2017年拘捕21名涉案承判商人员，同年起诉19名时任实验室技术员，2021年再起诉梁永强等两名被告，其中Leslie Harry Swann（70岁，嘉科时任部门董事）早前被裁定罪脱。

事发后，土拓署耗费逾5800万元复检所有嘉科负责的混凝土砖测试纪录，以消除疑虑。