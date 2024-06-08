中使馆促菲方彻查涉中国公民绑架事件

中国驻菲律宾大使馆敦促菲律宾当局，彻查涉及中国公民被绑架事件。

中国驻菲律宾大使馆星期五（6月7日）在官网通报，包括三名中国公民在内的四人近日在马尼拉遭遇绑架勒索后被释放。据报道，目前部分犯罪嫌疑人已被捕，有当地执法人员涉案，案件正在进一步调查中。

使馆高度重视，第一时间向菲方提出交涉，要求务必彻查案件，将所有涉案人员捉拿归案、绳之以法，全力保障在菲中国公民人身财产安全和正当权益。使馆再次提醒在菲中国公民提高安全防范意识。

据中新社报道，菲律宾内政部和菲国家警察星期三（5日）联合通报，菲国家首都区四名警察因涉嫌参与绑架外籍人士被逮捕。受害者包括三名中国公民和一名马来西亚人。

菲内政部长本杰明·阿巴洛斯对警察参与上述非法活动感到愤怒，称该事件“严重违背公众信任和警察部队的核心价值观”。阿巴洛斯表示，被捕警察将面临绑架勒索和偷车等多项指控。

菲律宾警方目前仍在追捕除涉案警察外的其他嫌犯。

菲律宾警方去年证实，在当地被绑架的六名中国公民，其中四人已死亡。此案件发生在去年10月30日凌晨，六名持枪绑匪闯入马尼拉大都会区南部的一个住所，绑走六名中国人和三名菲律宾人。三名菲律宾人随后获释，并向警方报案。