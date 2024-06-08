被指涉强迫劳动 宁德时代：指控毫无根据

美国共和党议员要求以强迫劳动为由将中国新能源电池大厂宁德时代列入制裁名单，受消息冲击、股票暴跌的宁德时代予以反驳，称相关指控毫无根据并完全错误。

综合路透社和澎湃新闻报道，美国众议院五位共和党人联名致函国土安全部负责战略、政策和计划助理部长塞尔维斯（Robert Silvers），指责宁德时代和国轩高科产品制造过程涉及“强迫劳动”，应被纳入实体清单。

宁德时代是德国车企福特汽车的合作伙伴，而国轩高科则由大众汽车部分持股。福特和大众汽车此前都曾被指控在新疆的生产线涉及强迫劳动。

一旦被纳入实体清单，宁德时代和国轩高科的所有产品皆不得进入美国市场。消息传出后，宁德时代A股星期五（6月7日）收盘暴跌5.66%。

宁德时代星期五晚间回应称，美国议员致信指责宁德时代与强迫劳动有关，这是毫无根据和完全错误的。“这些指控以一种不准确和误导的方式引用了供应商的信息。”

宁德时代强调，公司在美国运营和业务活动严格遵守所有适用法律法规，坚持最高的商业和道德标准，并制定有效的政策，以确保按照最高的全球标准建立负责任和可持续的供应链。

宁德时代称，公司建立严格的内部采购控制制度，以确保公司完全符合所有适用的要求。宁德时代还部署了审计工具“CREDIT”，评估电池供应链企业的可持续发展绩效。

国轩高科也在给路透社的电邮声明中回应称，任何关于公司存在使用强制劳动或与强制劳动相关的指控，都是毫无根据且绝对错误的，公司对合作伙伴的选择也是基于严格的审核机制和评估标准。

大众汽车集团（中国）发言人在一份电邮声明中则说，公司目前正调查相关指控，但目前没有证据表明公司在中国的商业活动存在侵犯人权的行为。

中国企业是全球最主要的锂离子电池供应商，其中宁德时代生产全球约三分之一的电动汽车电池。