联合国大会协商通过中国提出的文明对话国际日决议

第78届联合国大会星期五（6月7日）协商一致通过中国提出的文明对话国际日决议，并决定将6月10日设立为文明对话国际日。

据中国常驻联合国代表团官网消息，上述决议明确所有文明成就都是人类社会的共同财富，倡导尊重文明多样性，突出强调文明对话对于维护世界和平、促进共同发展、增进人类福祉、实现共同进步的重要作用，倡导不同文明间的平等对话和相互尊重，充分体现中国国家主席习近平提出的全球文明倡议的核心要义。

中国常驻联合国代表傅聪在联大全会介绍决议草案时说，当前多重危机挑战交织叠加，世界进入新的动荡变革期，人类社会再次来到历史的十字路口。在此背景下，中方倡议联大设立文明对话国际日，旨在充分发挥文明对话对于消除歧视偏见、增进理解信任、促进民心相通、加强团结合作的重要作用，为人类社会团结应对共同挑战注入正能量。这体现了中国对多边主义和联合国工作的坚定支持，体现了中国在百年大变局中的大国担当。

傅聪表示，决议邀请联合国会员国、联合国各机构等庆祝该国际日。中方鼓励各方根据联大决议规定，举行丰富多彩的国际日庆祝活动，倡导尊重文明多样性，弘扬全人类共同价值，重视文明的传承和创新，积极推动人文交流与合作，实现人类文明共同繁荣进步。

傅聪在联大通过决议后受访时强调，国际社会一致支持联大设立文明对话国际日，充分表明全球文明倡议顺应时代潮流、契合时代需求，充分表明中国理念和中国方案正越来越多的成为国际共识。