吉利汽车董事长：简单粗暴价格战是造假售假导火线

随着中国电动车行业内卷加剧、价格战频频发起，吉利控股董事长李书福坦言，简单粗暴的价格战是车企造假售假的导火线，最终将造成不合规的无序竞争。

综合每日经济新闻和澎湃新闻报道，李书福星期五（6月7日）在2024中国汽车重庆论坛上形容，中国汽车工业的内卷程度全球第一，价格战一浪高于一浪，举世无双。

他指出，当今中国不缺造车的企业，欠缺的是有创新力的汽车零部件生态环境、有原创能力的汽车安全软硬件科技公司、有竞争力的工业软件供应商及具备原创能力的汽车公司。

李书福直言：“无穷无尽的内卷，简单粗暴的价格战，其结果就是偷工减料、造假售假、不合规的无序竞争。”

随着中国电动车行业迅速发展、竞争环境日益激烈，车企近两年来频频发起价格战，致力在逐渐饱和的市场中抢占份额。

中国乘联会预计，在去年“史上最强”价格战之后，今年全国乘用车市场价格战仍将激烈。

广汽集团董事长曾庆洪在论坛上直言，这样卷下去不是方法，企业的目标是盈利，进而通过缴税、就业为社会贡献。

他强调，汽车行业要有大局、有格局，着眼长远战略，而不是去卷。

不过，长安汽车董事长朱华荣则认为，卷是良币驱逐劣币的正常过程，是让行业快速回归良性竞争的最好方式。未来十年将会有更多中国品牌卷成世界级品牌，会卷出中国品牌新高度，卷出用户利益最大化。

比亚迪董事长王传福则形容，以前行业卷价格、卷技术、卷规模，如今已经在卷老板、卷流量等。

但王传福认为，卷是一种竞争，是市场经济的本质。企业家不应该焦虑，而是要积极面对。“我相信所有的企业家都要拥抱、参与竞争，在竞争中发展，为国家作贡献。”