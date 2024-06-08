港官员：公务员发表意见须避免被视为官方立场

香港公务员事务局长杨何蓓茵称，公务员有义务支持香港特区政府的政策，他们能以个人身份发表意见，但要小心避免被视为官方立场。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，杨何蓓茵星期六（6月8日）早上在电台节目上说，以前有人“有意无意误解”，认为公务员的政治中立是既不支持政府也不反政府，实际上这种想法“很错”。

她说，实际上公务员有义务支持政府推出的政策，不应该以公务员身份公开批评政策。她鼓励公务员在政策内部讨论阶段提出意见，但在政策推出后就不该批评。

杨何蓓茵重申，公务员能以个人身份发表意见，但要小心避免发表的意见被视为官方立场，尤其高级公务员要小心，越高层的公务员，越容易被外界连接其公职身份。

她举例说明，难以想像私营机构员工可以公开批评公司，同样地公务员也应有职业操守，在公众面前维护政府的一致性。公务员如对某项政策有意见，可通过专业团体或公务员工会、内部咨询等途径发表意见。

香港公务员事务局星期五（6月7日）公布更新版《公务员守则》，列出公务员必须恪守的12项基本信念和操守准则，包括维护宪制秩序及国家安全、政治中立等。

杨何蓓茵说，这12项准则并非新要求，只是更清楚、更有系统地阐述公务员的职业操守。她强调，香港当局有义务多做宣传教育，让公务员知道国家安全是工作的一部分，并且“要放在很高位置”。

被问到公务员能否参与公众集会时，杨何蓓茵说，公务员都有政治生活，但参与的活动不能与工作有利益冲突，并且要小心留意活动会否变质或被骑劫，被误认为是支持相关活动。