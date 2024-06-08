海口交警通报“小米SU7致1死3伤”：驾驶员操作不当已被刑拘

海南海口交警星期六（6月8日）通报“小米SU7冲出停车场致1死3伤”情况：是相关驾驶员操作不当，已被刑拘。

根据海口市公安局交通警察支队发布的通报，一辆小轿车星期五（7日）上午7时35分许，行驶出当地一小区门口时，与两辆电动车发生碰撞，造成一人当场死亡、三人不同程度受伤。其中一人住院治疗，无生命危险；两人无需住院已回家。

通报指出，经初步勘察，该起事故发生是小轿车驾驶员，驾驶车辆时操作不当所致，并已排除酒驾毒驾。其因涉嫌交通肇事罪已被警方依法刑事拘留。案件正在进一步办理中。

此前有报道称，海口市美兰区美苑路春江壹号小区星期五上午发生了一起严重的交通事故。一辆小米SU7纯电动轿车在驶出停车场时突然失控，冲向非机动车道正常行驶的电动车和路人。

小米公司发言人星期五对此发布声明说，相关事故发生后，小米已经第一时间介入，正积极配合警方进行查验、勘察。经配合警方调取车辆后台数据，事故发生时车辆各项状态正常，制动踏板状态正常，加速踏板处于持续下踩状态。

声明说，小米已经向交警部门提供了事发时的车辆数据报告，后续将积极配合协助警方的调查，有相关结果，小米也将及时披露。相关媒体在没有了解事实、数据的情况下，轻率描述“车辆失控”、“刹车失灵”等言辞，已严重失实。小米将诚恳、妥善配合车主及相关事主关于此事故的善后事宜。