中国高速动车组首次进入欧洲 明年底在匈塞铁路投入使用

中国研制的高速动车组星期五（6月7日）首次在欧洲亮相，将于明年底在匈塞铁路投入使用。

中国国家铁路集团当天在官方微信公众号介绍上述情况。据介绍，上述高速动车组在塞尔维亚贝尔格莱德泽蒙车辆段亮相，这是中国铁路技术装备与欧盟铁路互联互通技术规范（TSI）对接取得的又一重要成果，标志着中国高速动车组首次进入欧洲。

此次亮相的高速动车组是中国国铁集团组织中车长春轨道客车股份有限公司，根据中塞双方铁路部门达成的合作共识，基于“复兴号”中国标准动车组先进成熟技术平台，为匈塞铁路量身定制，结合塞尔维亚当地运行环境和线路条件，进行了适应性改进，满足匈塞铁路跨境运输需要，将于2025年底在匈塞铁路投入使用。

此高速动车组为动力分散型电力动车组，最高运行时速200公里，全长约103米，采用四辆编组，设一等座车一辆、二等座车三辆，总定员250人，动车组配置动力电池，在无电区域仍具备自主续航能力。动车组车厢内设置轮椅、脚踏车、大件行李存放区，配备咖啡机、售卖机等服务设施，努力满足旅客多样化需求。

匈塞铁路连接塞尔维亚首都贝尔格莱德和匈牙利首都布达佩斯，是中国与中东欧国家共建“一带一路”的旗舰项目，也是中国铁路技术装备与欧盟铁路互联互通技术规范对接的首个项目。

此线路全长341.7公里，其中塞尔维亚境内长183.1公里，设计时速200公里，贝尔格莱德至诺维萨德段已于2022年3月19日开通运营，两年多来累计发送旅客780多万人次；诺维萨德至苏博蒂察至匈塞两国边境段建设进展顺利，总体工程进度已完成80%以上，匈塞铁路塞尔维亚段年内将全线开通运营。