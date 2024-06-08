民进党称复议是民主诺曼底登陆 吁国民党勿螳臂当车

台湾朝野政党就立法院改革修法复议案开启文宣战，蓝绿两党均计划下乡宣讲争取支持。民进党立法院党团总召柯建铭比喻，复议案是民主诺曼底登陆，呼吁国民党勿膛臂挡车。

综合台湾《自由时报》和公视新闻网报道，台湾立法院改革修法历经朝野数次攻防表决通过后，行政院星期四（6月6日）将三读通过的立法院改革修法移请立法院复议，进一步激化立法院朝野党团的对立情绪。

国民党和民众党痛批行政院提复议案、等同全数否定立院法案，属于行政扩权，民进党则主张反复议就是反民主、反民意。

目前朝野政党都预计在6月份下乡宣讲，通过文宣战争取民众支持。

柯建铭星期六（6月8日）在记者会上说，国民党成立宣讲团是“历史上的伟大创意，应该得政治诺贝尔奖”。他表示，已替国民党想好口号与主视觉，就是“反复议反罢免，等于反宪政反民主、挺扩权挺钱坑”。

柯建铭称，国民党这番作为是自掘坟墓、自寻死路，并呼吁国民党不要以卵击石、螳臂挡车，若第二次“青鸟行动”再起，力量绝对沛然莫之能御。

他比喻，行政院是民主的诺曼底登陆，邪不胜正。国民党主席朱立伦应向宪法、民意低头，起义来归，否则国民党将灭党。否则，就赶快提出行政院长不信任案，让立法院全面改选，让新的民意重新检验谁对谁错。

诺曼底登陆是美国、英国等盟军1944年6月6日在法国诺曼底地区开展的抢滩登陆战，目的是抵抗纳粹德国在欧洲的进一步侵略，对加速纳粹德国的崩溃具有重大意义。

此前，国民党曾要求若复议案失败，行政院长卓荣泰应负起政治责任下台；但卓荣泰说，宪法中没有行政院长辞职的选项，并指明国民党有提起“行政院长不信任提案”的选项，即解散立法院。

报道分析，如果立委倒阁，届时立法院将会重选，绿营可能借此找寻再度成为多数党的机会。