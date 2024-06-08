湖北女子举报从银行退休的前公公有大量不明财产

中国湖北省一名女子实名举报前公公只是中国农业发展银行湖北随州分行的一名科长，家中却有大量不明财产，还在武汉购置逾千万元的别墅。农发行随州分行已对此展开调查。

综合极目新闻和央视新闻报道，湖北省一名女子星期五（6月7日）在网络上传视频，这名自称文姓的女子手持身分证，称她是中国农业发展银行随州分行审计科科长的前媳妇。

女子在视频中说，她的前公公一家皆为银行普通职员，却在武汉购置价值上千万元（人民币，下同，1000万人民币约等186万新元）的别墅，她在婚姻期间发现家中有大量不明财产，并从聊天中得知，前公公家以某种形式参与汉蔡、汉鄂高速公路项目，自称有源源不绝的收入。

这名女子称，她前夫一家涉嫌违法乱纪，现已离婚因此实名举报。视频在中国社交媒体上引起轩然大波，成为微博热搜话题。有网民认为，如果这件事是真的，农发银行内部大有问题，绝不能以“海量个例”为由推诿。

随着舆论发酵，中国农业发展银行湖北省分行星期六（6月8日）发布通报，表示该行高度重视上述实名举报内容，并正在调查核实。一旦查实存在违规违纪问题，将依规依纪严肃处理，如涉嫌职务违法，将移交监察机关依法处理，决不姑息。

通报说，被举报人徐某系随州分行退休员工，举报人文某系徐某前儿媳。

公开资料显示，汉蔡高速总投资17.8亿元，项目开工时间为2005年10月，设计工期为四年；汉鄂高速公路全称武汉左岭至鄂州花湖公路，投资总额约35亿元，项目自2009年9月全线开工建设，历时四年。