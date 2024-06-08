李家超吁投资者放胆赴港投资兴业

香港特首李家超说，香港有了维护国家安全的屏障，将大大提升营商确定性，因此呼吁投资者可放胆赴港投资兴业。

据香港政府公报，李家超星期六（6月8日）在国安法律论坛“回顾与展望 发展新台阶”开幕式致辞时，作出以上表述。

李家超说，国安才能港安，国安才能家安。国家安全是社会繁荣稳定、市民安居乐业的根本，跟广大市民的切身利益息息相关。

他指出，香港回归以来，国家安全风险一直存在。由于《基本法》第23条立法多年未能成功，国家安全漏洞处处，从2012年反国教、2014年非法占中、2016年旺角暴动，直至2019年的“黑暴”、港版“颜色革命”，以大规模暴动制造动乱，图谋控制立法会，无差别否决《财政预算案》，逼使行政长官下台，图谋夺去行政权和立法权，摧毁《基本法》确立的宪制秩序和香港的政治制度，颠覆国家政权，严重破坏国家安全。

李家超说，中央政府2020年颁令实施《香港国安法》，填补了国安法律大真空的重要部分，并完善选举制度，落实“爱国者治港”原则，香港终于恢复正常运作，市民才可享有现在的安全和稳定，企业才得以大展鸿图，港府才可以全力拼经济、谋发展。

他表示，今年3月，香港实现《基本法》第23条立法，完成一个等待了26年8个月19日的宪制责任和历史使命。《维护国家安全条例》在立法会全票通过，是香港由治及兴征程上的重要里程碑。

李家超说，港府将继续做好维护国家安全法律的解说工作。展望未来，港府将坚守法治，保障财产，助力营商。香港的维护国家安全和国安法律确保在香港的财产和投资受法律保护，也保障奉公守法的市民和企业。

他强调，香港有了维护国家安全的屏障，大大提升营商确定性，投资者可以放心大胆赴香港投资兴业。