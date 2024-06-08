中国教育部专家评高考理综卷：服务拔尖创新人才培养

中国2024年全国高考理综考试星期六（6月8日）上午结束。中国教育部教育考试院专家对试卷相关内容评析称，试题发挥学科的育人价值，服务拔尖创新人才培养。

根据澎湃新闻引述相关专家分析说，2024年高考物理全国卷落实立德树人根本任务，依托中国高考评价体系，坚持素养立意，强化物理观念考查，引导学生夯实知识基础；紧密联系生产生活实际，加强实验考查，激发学生崇尚科学、探索未知的兴趣，促进学生探索性、创新性思维品质的培养，提升人才选拔培养质量，服务教育强国建设。

对于2024年高考化学全国卷落实立德树人根本任务，专家认为，通过精选试题素材弘扬爱国主义，加强对学生的价值引领，发挥学科的育人价值。试题命制遵循高中课程标准，加强教考衔接，有效落实高考改革理念。在试题命制时，加强问题设计，考查创新思维，激发学生从事科学研究、探索未知的兴趣，助力拔尖创新人才的选拔培养。

专家还说，2024年高考理科综合生物试题命题贯彻中共总书记习近平生态文明思想，落实立德树人根本任务，依托高考评价体系进行设计，注重发挥科学选才和引导教学的功能。试题继续保持近年的命题风格，立足学科特征，精心选取素材、创设情境，注重衔接课程改革，保持以稳为主、稳中求进的总基调；充分考虑学情变化，加强必备知识和关键能力的考查，更好地发挥高考育人选才的功能，助力新高考改革平稳实施。