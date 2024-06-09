中国巴基斯坦联合声明：联大2758决议权威性不容挑战

中国和巴基斯坦星期五（6月7日）发表联合声明，强调联合国大会第2758号决议权威性不容质疑和挑战。巴基斯坦也强调，台湾是中华人民共和国领土不可分割的一部分。

据新华社星期六（8日）发布的联合声明内容，双方重申在涉及彼此核心利益问题上相互坚定支持。双方强调联合国大会第2758号决议权威性不容质疑和挑战。

联合声明公布，巴基斯坦重申坚定奉行一个中国原则，台湾是中华人民共和国领土不可分割的一部分，坚定支持中方为实现国家统一所作的一切努力，坚决反对任何形式的台湾独立。巴基斯坦将在涉疆、涉藏、涉港、南中国海等问题上坚定支持中国。

中国也重申坚定支持巴基斯坦捍卫国家主权、独立和领土完整，支持巴基斯坦自主选择符合本国国情的发展道路，支持巴基斯坦为维护国家安全稳定、发展繁荣所作努力，支持巴基斯坦坚决打击恐怖主义，支持巴基斯坦在国际和地区事务中发挥更大作用。

联合声明也说，巴基斯坦向中国通报查谟和克什米尔地区形势最新发展。中国重申，克什米尔问题是历史遗留下来的争议，应根据《联合国宪章》、联合国安理会有关决议以及相关双边协定，通过和平方式妥善解决。

中巴双方也认为，中巴经济走廊建设启动以来，双方秉持共商共建共享理念，推动走廊建设取得丰硕成果，改变了巴基斯坦国家发展面貌，造福巴基斯坦民生福祉，促进中巴两国实现融合发展。

双方宣布，将在共建中巴经济走廊已取得成就基础上，共同致力于推动中国支持高质量共建“一带一路”八项行动走深走实，共建增长走廊、民生走廊、创新走廊、绿色走廊、开放走廊，打造走廊建设升级版。

双方也强烈谴责今年3月26日发生的巴基斯坦达苏水电站项目中方人员车队遭恐怖袭击事件，强调任何企图破坏中巴友谊和两国合作的图谋都绝不会得逞。

中国愿同巴基斯坦在海洋油气资源、天然气水合物等领域加强合作，愿推动中国企业积极参与巴基斯坦海上油气区块开发。

巴基斯坦总理夏巴兹6月4日至8日访问中国，并先后与中国总理李强和中国国家主席习近平会面。这是今年巴基斯坦新政府成立后，夏巴兹首次访华。

联合声明公布，双方在夏巴兹访问期间，签署关于中巴经济走廊、交通基础设施、农业、产业、政府间援助、市场监管、地理测绘、媒体、影视等领域的共计23项合作文件。

习近平7日与夏巴兹会面时说，中国愿推动高质量共建“一带一路”同巴基斯坦发展规划对接，因地制宜开展农业、矿业、社会民生等领域合作，以打造中巴经济走廊升级版为中心，共建增长、民生、创新、绿色、开放“五大走廊”，推动高质量共建中巴经济走廊走深走实，助力巴基斯坦经济社会发展。

习近平也说，中国希望巴基斯坦持续创造安全、稳定、可预期的营商环境，切实保障在巴中方人员、项目、机构安全。