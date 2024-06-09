鼓浪屿出现宰客灰色产业链 涉事商店被令停业整顿

中国厦门旅游景点鼓浪屿出现涉及出租司机、导游、商家的宰客灰色产业链，当地记者以游客身份向多个部门反映，但未能系统解决。厦门市官方已针对此事责令多家涉事商店停业整顿。

中国央视新闻星期六（6月8日）早上报道，近期一段时间不断有外地游客反映，到鼓浪屿旅游套路多、花费高、体验差。

央视记者发现，从被出租司机拉到旅行社经营的散客中心购买高价套票，再到导游、商家联手诱导消费，环环相扣，已经形成了一条完整的灰色产业链。

出租车司机会诱导游客前往旅行社购买168元（人民币，下同，31新元）高价套票。一名旅行社从业人员告诉央视记者，套票票面价格和实际价格相差很大。

记者购买了168元鼓浪屿套票，上岛后导游基本全程不讲述鼓浪屿历史风貌，而是不断地带游客进店消费。

记者以游客身份，多次向厦门市交通运输、市场监管、鼓浪屿管委会、文化旅游等多个部门反映，均未能系统解决。

厦门市鹭江市场监督管理所一名工作人员更披露：“很早的时候，我自己个人都有写过12345，没有用，12345给你回复，说会把这个情况转给相关部门阅知，仅此而已，没有给你任何的反馈。”

宰客事件曝光后，厦门市8日中午成立鼓浪屿旅游市场秩序专项整治联合工作组，开展调查。

厦门市对鼓浪屿五家涉事单位（三家餐饮店、一家珍珠店、一家茶叶店）责令停业整顿；对涉事两家旅行社门市部责令停业整顿；涉事一名导游暂扣导游证；注销相关违法违规驾驶员岗位服务证。

据报道，厦门市也决定对媒体曝光的行业开展拉网式排查。

厦门市说，将强化市旅游产业领导小组办公室联合执法机制，进一步充实人员力量，对重点区域、景点、购物店等加强加密常态化巡查，强化联查联管联治。

厦门市也说，交通、交警部门牵头全面排查出租车运营行为，坚决查处驾驶员揽客诱导消费、收取回扣等违法违规行为，一经查实一律注销岗位服务证；对轮渡码头、邮轮中心厦鼓码头等交通枢纽，以及植物园等主要景区景点周边实行出租车即停即走。市场监管部门会严厉打击假冒伪劣、以次充好等各类违法违规行为。

厦门市也规定，在鼓浪屿景区，严禁导游安排游客到特定购物消费场所，从中非法牟利。

此外，除轮渡公司所属码头售票处、“屿见厦门”售票平台两个正规销售渠道外，厦门市严禁任何单位或个人以任何形式销售鼓浪屿船票，一经查实将依法严厉处罚。