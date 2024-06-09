长期违规直播非展区 中国一主播被终身禁入熊猫中心各基地

中国一名网络主播因长期违规直播非展区，被终身禁入熊猫中心各基地。

中国大熊猫保护研究中心星期天（6月9日）在官方微信发布不文明行为通报。

通报称，朱某某（微信视频账号名为“小朱接熊猫”），自4月3日熊猫“福宝”回到中国，到神树坪基地隔离检疫起，长期利用民宿阳台、基地周围高地等对神树坪基地隔离检疫区、办公科研楼、繁育园等非展区进行直播。期间，基地所在地的耿达派出所、镇政府、保护站联同神树坪基地多次对其进行劝告无果。

通报称，为加强保护管理，卧龙区（局）和熊猫中心也相继于5月28日和6月7日发布了不得进入大熊猫国家公园的大熊猫栖息地和潜在栖息地、不得对基地非展区进行直播的公告，但该主播依然无视规定。6月8日下午1时50分左右监测到其又在直播基地繁育园等非展区，派出所、保护站再次派员上山劝阻。

通报称，鉴于该主播长期以来的直播行为已经干扰了基地管理安全秩序，并违反了《卧龙神树坪基地文明入园须知》有关规定，该主播将被列入终身禁止到熊猫中心各基地参观名单。同时，卧龙区（局）有关单位也对其违规进入大熊猫栖息地和潜在栖息地保护区域行为进行了处理。

另外，5月3日，游客孙某某、张某、杨某在卧龙神树坪基地因个人言语纷争发生肢体冲突等行为，严重扰乱园区秩序，造成社会不良影响，三名当事人将被列入终身禁止到熊猫中心各基地参观名单。

中国大熊猫保护研究中心再次提醒游客、主播文明参观，勿对熊猫中心隔离检疫区、办公科研楼、繁育园等非展区进行直播，否则将追究相关责任。