中国商务部呼吁中欧双方通过对话协商妥善处理经贸摩擦，照顾双方合理关切，避免贸易摩擦失控升级。商务部也说，他们陆续召开在欧中资企业座谈会，倡导中欧合作共赢良性竞争。

据新华社星期天（6月9日）报道，商务部相继在西班牙、葡萄牙、希腊等地召开中资企业座谈会，倾听在欧中企及商协会声音与诉求，呼吁中欧双方通过对话协商妥善处理经贸摩擦，照顾双方合理关切，避免贸易摩擦失控升级，倡导合作共赢、欢迎良性竞争。

据报道，有企业代表反映，欧盟以公平竞争为由，持续打压中资企业。

商务部部长王文涛在葡萄牙里斯本主持召开中资企业圆桌会时说，有关国家对中国不公平竞争的指责完全站不住脚。公平竞争是世界各国的共识和国际交往的基石，不能任由少数国家来定义。

王文涛说，真正的公平竞争，应当是自己努力跑得更快，而非想方设法绊倒别人；应当是开放合作、平等互利，而非封闭排他、拉帮结派；应当是遵守已形成国际共识的规则，而非随意破坏和篡改规则。中国倡导合作共赢，但不回避也不惧怕竞争，欢迎良性竞争，反对遏制打压的恶性竞争。

据报道，对于企业反映的欧盟对中国电动汽车发起反补贴调查影响中国汽车企业对欧合作问题，王文涛在西班牙巴塞罗那调研奇瑞埃布罗合资工厂时说，中欧之间既有竞争，更有合作，在良性竞争中扩大合作、实现共赢。

王文涛呼吁欧方摒弃贸易保护主义，回到对话合作，希望双方企业克服困难，将项目打造成中西乃至中欧经贸合作的重要项目，成为中国汽车企业对外开展合作、实现产业链深度融合的典范。

王文涛本月访问了西班牙和葡萄牙，并分别在1日和4日召开西班牙中资企业圆桌会，以及葡萄牙中资企业圆桌会。中国商务部副部长凌激则在6月2月于希腊雅典，主持召开希腊中资企业座谈会。