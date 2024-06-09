台蓝委称防绿复议案瘫痪议事 民进党团：无需杞人忧天

对于台湾立法院改革修法复议案，有国民党立委认为应该提防民进党瘫痪议事，民进党团干事长吴思瑶则表示，民进党团会依循议事规则，不会无谓杯葛，国民党团不需要杞人忧天，倒是应约束自家立委的脱序行为。

综合台湾《联合报》《自由时报》等报道，台湾行政院星期四（6月6日）针对立法院会日前三读通过的立法院职权行使法、刑法部分条文等案提出复议。根据推算，立法院最快于6月18日院会表决。

国民党立委罗智强说，复议案的部分很单纯，就是要防止民进党瘫痪议事，若复议没有在15天内做出决议，等于此案打消，若用表决的方式，在野党会赢。不过，如果民进党瘫痪立法院议场15天，让立法院无法对复议案做出表决，原决议将失效。为防范民进党团瘫痪议事，也有国民党立委主张坚守议场。

吴思瑶星期天（9日）通过影片说，国民党常说“当家不闹事”，但他们忘了现在立法院当家的就是国民党，他们拥有实质席次优势，立法院长韩国瑜又是国民党籍，奉劝国民党团要闹事前应多深思反求诸己。

吴思瑶说，很遗憾新会期以来，不论是占领主席台或发动肢体暴力，都是国民党自家立委，“这是不折不扣的做贼喊捉贼”。她指出，目前预计6月底将表决复议案，国民党团又要故技重施，扬言要占领主席台，理由却是要反制民进党团瘫痪议事。

吴思瑶说，民进党团会依循议事规则，不会进行无谓的议事杯葛，国民党团不需要杞人忧天，民进党团绝对守秩序，倒是国民党团应约束自家立委的脱序行为。